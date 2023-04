HSV-Trio vergoldete sich

Werbung

Das Südburgenland ist wieder sportliche Staatsmeister! In Schattendorf gingen zuletzt die Orientierungslauf-Wettkämpfe über die Bühne und eine Delegation des HSV Pinkafeld sollte die Konkurrenz hinter sich lassen. Dabei traten die favorisierten aus Wien und Graz zwar ersatzgeschwächt an, aber das soll die tolle Leistung der drei Läufer keinesfalls schmälern. Angeführt von Routinier Gernot Ymsén liefen die beiden Youngsters Simon Tobler und Lukas Wieser zur Hochform auf und sicherten sich den Titel in der Allgemeinen Klasse.

17 Kilometer musste man dabei laufend absolvieren und 49 Kontrollposten passieren. Nach solider Vorstellung und guter Chip-Übergabestrategie – es gab pro Team einen Chip – lief sich das HSV-Trio auf den letzten Kilometern einen Vorsprung heraus. Perfekter Abschluss inklusive: Der HSV überquerte nach 76 Minuten als Erster die Ziellinie. Eine gute halbe Minute dahinter setzte sich der OLC Graz vor dem NF Wien und Vorjahressieger SU Klagenfurt im Zielsprint durch.

Junioren waren nervenstark

„Das war von uns ein sehr guter Wettkampf. Wir setzten unsere Renntaktik sehr gut um, körperlich waren wir ein sehr ausgeglichenes Team“, resümierte Ymsén. Tobler und Wieser liefen super und hielten trotz jungem Alter dem Druck stand.

In der H40-Seniorenklasse liefen Rainer Fasching, Susanne Friedlsteiner und Robert Kalcher (HSV Pinkafeld) hinter dem HSV OL Wiener Neustadt auf Platz zwei ins Ziel ein. In der Kategorie Damen ab 15 bis 18 Jahren waren Eva Friedl, Lea Fasching und Carina Winkler (HSV Pinkafeld) am Start. Sie mussten sich aber mit dem fünften Platz, begnügen.

Negativer Nebenaspekt: Ymsén verletzte sich erneut am Oberschenkel, aber, so das Lauf-Ass: „Ende April will ich beim Weltcup in Norwegen wieder einsatzfähig sein.“