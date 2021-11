Sieg zum Abschluss für Gernot Ymsén

Der Sportler des HSV Pinkafeld beendete die heurige Saison mit einem Zwei-Tages-Bewerb auf der dänischen Insel Bornholm. Dabei gelang es ihm, die gute Form aus den Weltcups und Staatsmeisterschaften zu konservieren. Für den Heeresleistungssportler standen jeweils eine Langdistanz an den beiden Tagen auf dem Programm. Ymsén (geborener Kerschbaumer) erzielte die Tagesbestzeit und sicherte sich so den Gesamtsieg.

Saison klang erfolgreich aus

„Man glaubt kaum, welch variierendes Gelände es auf Bornholm gibt. Der erste Lauf war steil und orientierungstechnisch richtig schwierig, der zweite dann flach und physisch fordernd. Natürlich freut es mich, das Jahr erfolgreich ausklingen lassen zu können“, sagte Ymsén. Nun wird er es ein wenig ruhiger angehen lassen, ehe für ihn das Wintertraining startet.

Der Sportler fühlt sich auch in seinem 18. Jahr in der Eliteklasse noch immer nicht (lauf)-müde. „Solange es mir Spaß macht und ich mein Niveau einigermaßen halten kann, sehe ich keinen Grund, mit dem Spitzensport aufzuhören.“ So gilt das Motto: eine Saison nach der anderen. „Wichtig ist es, im Winter gut und verletzungsfrei trainieren zu können, dann schauen wir immer weiter“, so der HSV Athlet.

Ymsén bleibt weiterhin ganz oben mit dabei

Kürzlich bekam er die Bestätigung, auch weiterhin der höchsten Kaderklasse in Österreichs Orientierungslaufnationalteam anzugehören. An interessanten Wettkämpfen dürfte es daher auch im kommenden Jahr nicht fehlen. Es stehen Sprint-WM, Wald-Europameisterschaften und diverse Weltcupläufe am internationalen Wettkampfkalender. Und Ymsén bleibt da ganz vorn dran.