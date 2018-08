Zum Abschluss der Weltmeisterschaften im Riga (Lettland) standen die Langdistanz und die Staffel auf dem Programm. Gernot Kerschbaumer bestätigte seine starken Ergebnisse bei dieser WM und knackte über die Langdistanz nach langem wieder die Top-Ten bei einem Großereignis.

Nach einer Stunde und 43 Minuten klassierte sich der Pinkafelder auf Platz zehn, sechs Minuten hinter dem König der Langdistanz, dem Norweger Olav Lundanes. Der Ukrainer Russland Glibov holte Silber, Platz drei ging an den Schweizer Fabian Hertner. „Das war eines meiner besten Langdistanzrennen. Ich gab von Beginn an alles, lag nach einer Stunde nur 20 Sekunden hinter Glibov, konnte dann aber mein Anfangstempo nicht mehr halten“, resümierte Kerschbaumer. Auch zwei Routenwahlen erwiesen sich am Ende als nicht ideal, ansonsten konnte er alles so umsetzen, wie es sich der Athlet vorgenommen hatte. „Super, dass es mit einem Top-Ten-Platz geklappt hat.“

Mit der Staffel Medaille nur knapp verfehlt

Einen Tag zuvor war er mit Matthias Gröll und Robert Merl als Staffel am Start. Kerschbaumer, als zweiter Österreicher ins Rennen gegangen, brachte Rot-Weiß-Rot mit schnellsten Zeit des Tages auf den fünften Platz nach vor und somit zurück ins Medaillenrennen. Am Ende stand trotz läppischer 17 Sekunden Rückstand „nur“ Rang vier hinter Norwegen, der Schweiz und Frankreich.