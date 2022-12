Werbung

Dort startet sie einen Tag später auf der Bahn mit Partnerin Kathrin Schweinberger im Madison. Am 29. Dezember steht dann in Odensee das letzte UCI-Rennen des heurigen Jahres, das Omnium, auf dem Programm. Danach lässt sie das Jahr zuhause ausklingen. „Ich hoffe, dass ich bei den letzten beiden Rennen des Jahres noch gute Ergebnisse erzielen kann“, so Eberhardt im Vorfeld.