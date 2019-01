Am letzten Tag erzielten sie ebenfalls den dritten Platz. Der Gesamtsieg ging an die aktuellen Madison-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt. Die beiden „Andis“ legten bereits unter der Woche mit Top-Resultaten den Grundstein für den Erfolg. Bereits morgen, Donnerstag (31. Jänner) starten sie beim nächsten Sechstagerennen, in Kopenhagen (Dänemark). Sie zählen dort auch zum engeren Favoritenkreis.