Verena Eberhardt entschied sich, die Reise nicht mit dem Flugzeug, sondern mit ihrem Fahrzeug vom Autohaus Bleyer aus Deutsch Tschantschendorf anzutreten.

Mit dem Kombi kann sie problemlos Bahn- und Straßenrad mitnehmen und ist auch flexibler. So kombinierte sie nicht nur Straßenrennen im Norden, sondern auch Bahntrainings, die auf der 200-Meter-Bahn in Amsterdam stattfanden. Vergangenen Mittwoch fuhr sie sogar mit dem Straßenrad zwei Stunden von Woerden bis Amsterdam, um dann dort noch ein zweistündiges Bahntraining zu absolvieren.

Die Bahn bietet sich für die 23-Jährige auch diese Woche nicht nur perfekt als Trainings- und Rennvorbereitung an, sondern auch die Möglichkeit, fast jeden Tag Klubrennen zu bestreiten. Sie ist in Woerden im „grünen Herzen Hollands“ bestens aufgehoben, denn von dort aus sind die Klubrennen in Gouda, Utrecht, Alphen aan den Rijn oder Amsterdam in 30 Kilometer Reichweite. Aus diesem Grund möchte sie in den Niederlanden Rennhärte für die kommenden wichtigen Bahnrennen im Juni sammeln, die in Deutschland und Tschechien stattfinden. Die Südburgenländerin kann auch schon eine erste positive Bilanz aus ihrem Aufenthalt in Holland ziehen. Eberhardt fuhr zum Auftakt beim Rennen „Draal rond de Kaai“ auf den fünften Platz und sicherte sich tags darauf, beim Kriterium in Uden, Rang neun. Weitere Rennen finden noch in Moerdijk, Amsterdam und Utrecht statt.