„Coole“ Erfolge hier, ein Top-Starterfeld dort

Endlich wieder zuhause im beschaulichen St. Martin in der Wart: Verena Eberhardt kehrte nach zuletzt sechs intensiven Wochen aus Amerika heim. Mit im Gepäck hatte sie einige Erfolge, die nicht alltäglich sind. So war sie mit ihren Kolleginnen von den „Miami Nights“ beim prestigeträchtigen American Criterium Cup (ACC) rund um den Olympia-Ort von 2002 Salt Lake City, Utah, am Start. Dabei leistete Eberhardt bei diesem „Vier-Kurven-Kurs“, der zu einer Gesamtserie zählt, die durch ganz Nordamerika führt, sehr viel Führungsarbeit für ihre Teamkollegin Paula Munoz, die sich auch den Tagessieg holte. Eberhardt selbst war nicht nur lange vorne mit dabei, sondern zeigte mit tollem Teamwork auf. „Für mich war es sehr cool, so lange vorne mit dabei zu sein“, sagte sie, die auch in Europa kein bisschen weniger macht. So wurde ein Trainingslager in Slowenien zwar abgesagt, aber am gestrigen Mittwoch, nach Redaktionsschluss, bestritt sie das Innenstadtkriterium in Wels.

Dort trifft sich jährlich die nationale und internationale (Welt)-Elite des Radsports. So war nicht zuletzt auch Tour de France-Etappensieger Felix Gall mit im prominent bestückten Starterfeld.