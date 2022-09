Es läuft nach Plan für Verena Eberhardt

Werbung

Hinter dem Bahnrad-Ass aus St. Martin in der Wart liegen ereignis- und zudem erfolgreiche Tage. Beim Grand Prix in Prostejov fuhr sie einmal im Scratch aufs Stockerl, danach gab es mit Partnerin Leila Gschwentner im Madison ebenfalls Grund zum Jubeln.

Kurze Pause, danach geht die Reise bereits weiter

Konkret schaffte Verena Eberhardt im Scratch den dritten Platz, im Madison sicherte sie sich mit Partnerin Leila Gschwentner den zweiten Rang. Platz vier im Omnium und Rang sieben im Punkterennen rundeten das solide Abscheiden der Südburgenländerin in Tschechien ab.

Danach ging es weiter in die Slowakei, wo am Montag der Grand Prix in Presov auf dem Programm stand. Dort fuhr sie im Ausscheidungsrennen auf Platz sechs, im Scratch und Punkterennen lief es noch besser, Eberhardt stieg letztlich als Vierte vom Rad und verpasste nur knapp das Stockerl.

Den abschließenden Omniumbewerb beendete sie auf dem fünften Platz. Nach einem kurzen Zwischenstopp in der Heimat startet Eberhardt schon heute, Donnerstag, die nächste Reise. Mit Leila Gschwentner geht es nach Prag, wo von Freitag bis Sonntag nochmals zwei internationale „UCI Class 2“-Bahn-Meetings stattfinden. Dort möchte Eberhardt dann an die Leistungen der letzten Rennen anschließen.