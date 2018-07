Verena Eberhardt, Radsportlerin aus St. Martin in der Wart, absolviert aktuell ein Höhentrainingslager in Colorado Springs, der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates Colorado in Amerika. Die auf 1.800 Höhenmetern gelegene Stadt bietet für sie abwechslungsreiche und ausgezeichnete Trainingsbedingungen. Die 23-jährige Fahrerin des „RSC ARBÖ Südburgenland“ kann hier sowohl auf 4.300 Meter hohe Berge fahren, als auch Trainings und Rennen auf der Bahn des USA-Olympiastützpunktes absolvieren.

| BVZ

Während dieses Camps ist sie bei ihren Trainern Joanne Kiesanowski und Jeffrey Pierce untergebracht. „Ich konnte das Angebot der beiden, nach Colorado zu kommen, einfach nicht ablehnen. Von den beiden kann ich einiges lernen, da sie sehr erfolgreiche Profis waren“, erzählt Eberhardt. Das erste Rennen absolvierte sie am vergangenen Sonntag, sie nahm beim „Summer Slam Omnium“ auf der Bahn in Colorado Springs teil. Da nicht genügend Frauen für ein eigenes Rennen am Start waren, durfte sie mit den Elite-Männern mitfahren.

Die Südburgenländerin schlug sich beachtlich und fuhr im Scratch-Bewerb auf den sechsten Gesamtplatz. Im abschließenden Punkterennen war aber Yiwei Luo aus Singapur besser und holte sich den Sieg bei den Damen. Eberhardt wurde hinter ihr in der Omniumwertung Zweite, vor der Finnin Sara Ferrara. Zeit zur Erholung gibt es keine. Am Wochenende steht für sie beim zweitägigen Bahnrennen in Seattle der nächste Wettkampf auf dem Programm.