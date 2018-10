Am Wochenende standen für die Sportler des RSC ARBÖ Südburgenland zwei wichtige Bewerbe auf dem Programm. Zuerst feierten sie Erfolge auf der Bahn in Wien, danach beim Einzelzeitfahren in Ungarn. Beim „Grand Prix Vienna“ siegte Andreas Müller mit seinem Partner Andreas Graf. Platz sechs im Omnium brachte für Verena Eberhardt einen versöhnlichen Abschluss auf der Bahn in Wien. Alle Teilnehmer aus dem Südburgenland sammelten so wichtige Punkte für die Weltrangliste.

Sportler kamen mit dem Wind gut zurecht

Einen Tag später standen die Vereinskollegen beim Rennen im ungarischen Szombathely am Start. Tatjana Imrek (Elite Frauen), Oliver Leinweber (U17), Dominik Imrek, Joachim Vollmann und Jürgen Leinweber (Amateure) sowie Ernst Imrek (Master) kämpften dabei um die Stockerlplätze und UCI-Punkte. Bei guten, aber trotzdem sehr windigen Bedingungen platzierten sich Tatjana Imrek, Oliver Leinweber und Joachim Vollmann jeweils auf Platz drei in ihrer Kategorie. Ernst Imrek erreichte in der Masters-Klasse den zweiten Platz. Während Imrek und die meisten Kollegen jetzt pausieren, starten Eberhardt, Matzner und Müller am Wochenende beim Bahnweltcup in Paris, wo natürlich wieder um wichtige Weltcuppunkte gefahren wird.