Eigentlich hätte die Österreichische Meisterschaft auf der Wiener Radbahn im Fery Dusika Stadion drei Tage stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen waren nur die Elitefahrer und Junioren startberechtigt, es konnten nur Rennen an zwei Tagen ausgetragen werden.

Verena Eberhardt aus St. Martin in der Wart war als einzige Südburgenländerin am Start. Sie matchte sich jeweils mit Kathrin Schreiber, die sie im Scratch und Punkterennen bezwang und sich dort die Goldene holte. Im Omnium (Scratch, Tempo-, Ausscheidungs- und Punkterennen) musste sie sich ihrer Konkurrentin geschlagen geben und belegte als Abschluss der Meisterschaften den zweiten Platz.

„Die Meisterschaften waren nicht so einfach wie in den letzten Jahren. Immerhin war es aber eine sehr gute Vorbereitung für die Europameisterschaft auf der Bahn, die in zwei Wochen in Bulgarien stattfindet. Darauf freue ich mich schon“, erzählte Eberhardt abschließend.