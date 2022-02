Verena Eberhardt: „Ich fühle mich stark“

Das Rad-Ass aus St. Martin/Wart trainierte zuletzt unter der Sonne Spaniens. Ohne Begleitung bereitete sie sich auf die neue Saison vor. Los ging es aber in Portugal. Von dort brach sie in Richtung Osten auf. Das Ziel? Valencia, wobei ihr erster Stopp nach fünf Tagen und 600 gefahrenen Kilometern in Madrid stattfand. #

„Zu Beginn war es sehr hügelig, aber mit einer sehr schönen Landschaft.“ Störend hierbei war nur der „Gegenwind“. Zwei Ruhetage in Madrid folgten, ehe sie dann gen Valencia aufbrach und knapp 400 Kilometer hinter sich brachte. Dort wurde dann vermehrt im Warmen an der Ausdauer gefeilt.

„Es hat alles super funktioniert. Auch mein Rad spielte mit und es gab keinen Defekt“, so Eberhardt, die ergänzte: „Ich fühle mich stark, auch wenn es eine physisch und mental große Herausforderung war.“ Nach Redaktionsschluss war sie schon in Slowenien zum Training – am 24. Feber findet für sie in der Schweiz ein UCI-Omnium Class II-Rennen statt.