Der Schock über die Tatsache, dass das „Ferry-Dusika-Stadion“ in Wien abgerissen wird (die BVZ berichtete), erschüttert Verena Eberhardt noch immer. „Daher gingen wir gleich mal auf eine ‚Abschiedstour‘ auf die Bahn“, erzählte sie der BVZ mit großer Wehmut.

Ziel ist es, die ÖM auf der Bahn auszutragen

Gemeinsam mit dem Nationalteam wurden sieben harte Trainingseinheiten absolviert. Der zweite Teil des Bahntrainingslagers in der Bundeshauptstadt findet kommende Woche vom 8. bis 13. Februar statt. „Wann die Bahn wirklich abgerissen wird, steht noch in den Sternen. Wir werden versuchen, irgendwie eine Österreichische Meisterschaft auf der Bahn unterzubekommen“, ist die Südburgenländerin zuversichtlich. Ebenso ist Ende Februar oder Anfang März dann noch ein Trainingslager im Süden geplant, nachdem die Reisebestimmungen für Leistungssportler erleichtert wurden. „Voraussichtlich sollte ich dann ab Mitte oder Ende März auch Straßenrennen in Belgien fahren können.“ Termine wurden bereits fixiert, Verena Eberhardt nimmt den Nationscup auf der Bahn in Angriff, der von 22. bis 24. April in Newport (England) startet. „Ich hoffe, dass die Pläne halten. Bis dorthin werde ich mal so trainieren, also ob alles nach Plan läuft und die Rennen stattfinden können.“