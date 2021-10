Verena Eberhardt nach Bahnweltmeisterschaften: „Bin zufrieden“

Zuletzt durfte die aus St. Martin/Wart stammende Verena Eberhardt wieder Weltmeisterschafts-Luft schnuppern. Im ehrwürdigen Roubaix, bekannt für das Straßenrennen Paris - Roubaix, war Eberhardt gefordert. Einfach war die Vorbereitung nicht, denn eine Erkrankung machte ihr das Leben im Vorfeld schwer. So war ihr Resümee nach Platz elf durchaus positiver Natur. „Ich bin zufrieden“, sagte sie und ergänzte: „Ich reiste mit wenigen Erwartungen an und war teilweise sogar überrascht.“

Der Start begann für mit Platz 17 im Scratch-Bewerb. Das Tempo war von Beginn an sehr hoch und die Attacken intensiv. In ähnlicher Tonart ging es dann weiter. Vor allem der Freitag, wo das Omnium auf dem Plan stand, hatte es in sich. Der erste Bewerb startete bereits um 13.30 Uhr, beim letzten Rennen kam Eberhardt nach 22 Uhr ins Ziel. „Sehr anspruchsvoll und brutal – sie verlangten uns alles ab“, erzählte die Südburgenländerin, die mit der starken Konkurrenz zu kämpfen hatte.

„Ich hoffe, dass der Österreichische Radsportverband nun erkannt hat, dass ein echtes Trainingslager vor einer WM durchaus Sinn machen würde“ Verena Eberhardt

Die Ausgangsposition war nach dem Ausscheidungsrennen mit Rang zehn gut, letztendlich fuhr sie in den letzten beiden Rennen knapp an einem Top-Ten-Platz vorbei. „Ich hoffe, dass der Österreichische Radsportverband nun erkannt hat, dass ein echtes Trainingslager vor einer WM durchaus Sinn machen würde“, erklärte Eberhardt, die alsbald die Vorbereitung für 2022 aufnehmen wird.