Für Verena Eberhardt stand ein intensives Wochenende auf dem Plan. Die Staatsmeisterschaften gingen im Raum Mattersburg und Lutzmannsburg über die Bühne und die St. Martinerin war an beiden Tagen am Start. Beim Einzelzeitfahren wurde es Platz 16, ehe es dann beim Straßenrennen über knapp 96 Kilometer viel besser lief.

Vom Start weg kristallisierte sich keine wirkliche Spitzengruppe heraus, es gab wenige Attacken, ehe dann kurz vor Mattersburg der Angriff erfolgte. Die Spitzengruppe, in der sich auch Eberhardt befand, fuhr auf die Verfolger zwei Minuten Vorsprung heraus, dementsprechend rechnete sich die Südburgenländerin für den Zielsprint Chancen aus, aufs Podium zu fahren. Die letzte Kurve entschied das Rennen dann. Dort wurde sie von den Routiniers in die Mangel genommen, Eberhardt musste gegen den Wind fahren und verlor Platz drei. Schlussendlich wurde es der fünfte Rang: „Es war nicht selbstverständlich, so lange in der Spitzengruppe zu sein. Ich habe mein Bestes gegeben, ein respektables Ergebnis.“ Ungewohnt war das Rennen doch: „Natürlich freuen wir uns über Zuseher, dieses Mal gab es leider weniger.“ Nun folgen in Holland und Belgien kleinere Kriterien.