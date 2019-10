Am vergangenen Wochenende ging für die aus St. Martin in der Wart stammende Verena Eberhardt der Grand Prix Vienna im Fery Dusika Stadion über die Bühne. Erst lief es dabei nicht nach Wunsch, denn im Omnium-Bewerb musste sie sich den Konkurrentinnen aus der Ukraine geschlagen geben. „Es war unmöglich, gegen sie anzukämpfen, sie waren eine Übermacht“, resümierte Eberhardt und meinte weiter: „Sie setzten alles daran, um mich vom Podium zu distanzieren, das war nicht wirklich fair.“

„Spät, aber doch, hat es funktioniert“

Dennoch sah sie das Geschehen viel mehr als Vorbereitung für die EM in Apeldoorn/Niederlande, die vom heutigen Mittwoch bis Sonntag stattfindet. „Von dem her passte es schon. Abgerechnet wird dann sowieso bei der EM, da gibt es dann nur eine Ukrainerin und eine Österreicherin“, so Eberhardt schmunzelnd. Nach Platz sechs im Scratchbewerb reichte es für die Südburgenländerin dann zum Abschluss beim Punkterennen noch für Platz drei. „Spät, aber doch, hat es endlich funktioniert. Ich habe alles gegeben und kann sagen, ich bin vom ‚Radl‘ heruntergefallen. Ich habe mich am Ende komplett verausgabt.“ Zugute kam ihr, dass zwei Ukrainerinnen früher abreisten. „So musste ich nur mehr gegen vier Konkurrentinnen fighten. Ich glaube, ich bot aber eine gute Leistung.“ Schon am gestrigen Dienstag ging es für sie Richtung Holland, wo heute das Scratchrennen auf dem Programm steht. Am Freitag folgt das Omnium und am Sonntag zum Abschluss das Punkterennen. Das Ziel ist dabei insgesamt schon eine Medaille.