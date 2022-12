Viel Arbeit für Verena Eberhardt auf der Insel

Werbung

Das südburgenländische Rad-Ass aus St. Martin/Wart ist wieder voll im Training. Gemeinsam mit Teamkolleginnen absolvierte Verena Eberhardt zuletzt den offiziellen Teil des ÖRV-Trainingslagers in Spanien. Bereits in der ersten Woche fuhren Eberhardt und Co. rund 20 Stunden und 500 Kilometer.

In der zweiten Woche waren es 23 Stunden und 650 Kilometer. „Die meiste Zeit fuhren wir in der Mädchen-Gruppe zusammen, manchmal aber auch mit den U23-Burschen“, berichtete Eberhardt. Das Wetter zeigte sich mit wenigen Ausnahmen von seiner besten Seite und selbst bei Regen war der Fokus hoch. „Bei Schlechtwetter waren wir dann eben in der Kraftkammer aktiv.“

Die „kalte Heimat“ wartet

Während die restliche Gruppe schon wieder in Österreich ist, bleiben Eberhardt und Leila Gschwentner, ihre Madison-Kollegin, noch bis zum morgigen Freitag in Sinau. Der Plan ist klar. Eberhardt meinte schmunzelnd: „Wir werden da noch fleißig Kilometer machen, bevor es auch für uns wieder in Richtung kalte Heimat geht.“