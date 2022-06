Güssing-Strem holte sich den Titel

Werbung

Der Mittwochvormittag stand ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs, denn im Heiligenkreuzer Waldstadion wurde das Landesfinale des Sumsi-Cup über die Bühne gebracht. Und natürlich war die Tribüne nicht nur aufgrund der vielen Kinder prall gefüllt.

Einzig der Regen während der Nacht sorgte für kleinere Sorgenfalten, denn auf Tribünenseite standen die Wasserlachen und so musste etwas umdisponiert werden. Dennoch ging es regulär mit der Gruppenphase los und 12 spannende Spiele der fußballerisch besten Volksschulen sollten folgen. Letztendlich setzten sich Oberwart und Wimpassing in der einen und Güssing und Neutal in der anderen Gruppe durch.

Vor dem Semifinale wurden noch die Platzierungen ausgeschossen, wo sich erst Rohrbrach gegen St. Martin/Raab im Siebenmeterschießen um Platz sieben durchsetzten und dann Apetlon die Alterskollegen aus Rudersdorf um den fünften Rang bezwangen. So ging es ins Halbfinale.

Güssing ließ dabei gegen Wimpassing beim 4:0 nur wenig Zweifel am Finaleinzug aufkommen. Anders das zweite Duell, wo Oberwart in allerletzter Minute ausglich, dann aber an Neutal im Siebenmeterschießen scheiterte. Das besserte die Oberwarter Truppe von Thomas Herrklotz dann im Ringen um Platz drei aus, denn gegen Wimpassing setzte man sich durch. Das große Finale hieß dann: Güssing gegen Neutal! Und die von Markus Szokasits betreute Güssinger Elf startete furios, führte schnell mit 2:0, ehe man dann viele Möglichkeiten ungenutzt verstreichen ließ. So kamen die Mittelburgenländer zum Anschluss, was gleichzeitig auch das erste Gegentor für die Güssinger an diesem Tag bedeutete.

Mit dem 3:1 von Nils Lehner, der alle drei Tore im Endspiel erzielte, war dann die Spannung raus und der Jubel bei den Güssingern startete. Nur kurz gab es auf Neutal-Seite Tränen, die aber schnell getrocknet waren. Als Zweiter überwog dann der Stolz über das Geschaffte. So bleibt nur noch zu sagen: Herzliche Gratulation an die Volksschule Güssing, die verdienter Sieger war! Mehr Fotos gibt es auf www.bvz.at.