Karate-Kids holten Gold bei erstem Antreten

Früh aufstehen war zuletzt für eine junge Karate-Delegation vom Nakano Takeko Rechnitz-Verein angesagt, denn bereits um 5.30 Uhr machte sich die Truppe rund um Obmann Christian Zambach auf den Weg nach Salzburg, wo der Kinder- und Jugendcup auf dem Plan stand. Vier Stunden Autofahrt später ging es dann um die ersten Medaillen.

Obmann Zambach war stolz auf die guten Leistungen

Gleich zu Beginn gab es in der Kategorie Schülerinnen einen Stockerlplatz zu feiern. Dort traten seine Schützlinge Katharina Zlatarits, Amelie Bruckner und Anja Unger beim Katabewerb Einzel weiblich (Kinder bis zehn Jahre) an, Anja Unger schaffte auf Anhieb mit Platz drei ein Top-Ergebnis.

Beim Katabewerb Einzel männlich der Jugend 15 bis 18 Jahre setzte Mathias Kahaun mit Silber noch eins drauf, ehe eine große Überraschung folgen sollte. Silvia Torda trat im Katabewerb Einzel weiblich (Jugend 15 bis 18 Jahre) an und holte Gold.

Zuletzt traten Teamkapitän Amelie Bruckner, Anja Unger und Silvia Torda im Teambewerb an, wo man viele Erfahrungen sammelte. „Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung. Wir gehen mit großer Motivation in die nächsten Trainingseinheiten“, so Trainer und Obmann Christian Zambach.