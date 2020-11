Die Saison 2020/21 ist für die rot-goldenen Ostliga Teams – Neusiedl/See und Draßburg – bislang alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Für Neusiedl gab es nur zwei Siege in der Hinrunde, Draßburg konnte sogar nur einmal voll punkten. Im Klartext heißt das nun Platz zwölf und elf für die beiden burgenländischen Teams. Nur der SC Wiener Neustadt steht in der 13er-Liga schlechter da — hat aber zwei Spiele weniger als Draßburg und eines weniger als der NSC.

Man könnte also davon ausgehen, dass eine Pause für die Mannschaften nun gerade rechtzeitig kommt. Dem ist aber nicht so: „Die Unterbrechung kommt uns dennoch ungelegen“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz, „weil wir zuletzt doch ein wenig eine Tendenz nach oben gezeigt hatten. Und außerdem können wir jedes Training gut gebrauchen.“ Das geht eben aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung zumindest einmal für den November nicht mehr. „Die Spieler werden sich deshalb wieder, so wie im Frühjahr, mit einem Heimprogramm fit halten. Das ist ja für keinen was Neues mehr.“

Brennende Frage: Wie geht es weiter?

Weiters spricht Stranz klar aus: „Bei uns wird sich fix etwas ändern, sowohl was Zugänge als auch was Abgänge betrifft.“ Man sei auch schon mit dem einen oder anderen Spieler sehr konkret, was eine Verpflichtung betrifft: „Spruchreif ist aber noch nichts“, so Stranz, der ein Problem in puncto Vorbereitung ortet: „Wenn man sich die Anzahl der Spiele ansieht, dann wird es spannend, wie es weitergeht. Die Wiener Viktoria hat zehn Spiele, manche Vereine erst sieben oder so wie wir acht.“ Für den Neusiedler Manager ist also klar: „Da muss sich der Verband auf jeden Fall etwas einfallen lassen, weil ja auch die Trainingssteuerung und generell die Planung der Vorbereitung von einem möglichen Start abhängig sind. Deshalb sind die wichtigsten Fragen: Wann und wie es weitergeht?“

„Die Unterbrechung kommt uns dennoch ungelegen. Wir können jedes Training gebrauchen.“Lukas Stranz, Manager des SC Neusiedl am See

Genauso sieht es auch der Draßburger Obmann Ernst Wild, der vorerst einmal abwarten will — sowohl was Änderungen im Kader betrifft, als auch das Training. „Wir werden einiges von der Situation abhängig machen. Es wird im November logischerweise nicht mehr als ein Heimprogramm machbar sein. Das ist uns klar. Die Frage ist aber, auf welches Ziel wir hintrainieren. Das kann uns jetzt noch keiner sagen, weil man eben nicht weiß, wie und wann es weitergeht“, so Draßburgs Vereinsoberhaupt. Personell könnte sich beim Tabellenvorletzten — ebenso wie bei den Seestädtern aus Neusiedl — etwas tun. „Da haben wir aber jetzt genug Zeit, um uns zu überlegen, was in Sachen Kader genau Sinn macht für uns.“

Die Problemfelder: Abwehr und Angriff

Warum der Herbst alles andere als nach Wunsch lief, hat natürlich mehrere Gründe. Ein Blick auf die Tabelle reicht aber aus, um zu sehen, dass Neusiedl auf der einen Seite offensiv Probleme hatte und die Draßburger in der Abwehr nicht wirklich sattelfest waren. Mit 22 Treffern ist Draßburg das Ostliga-Team mit den meisten Gegentoren. Neusiedl hingegen hat in acht Spielen erst sechsmal genetzt. Gut möglich also, dass im Frühjahr neue Gesichter oder alte Bekannte im Neusiedler Angriff zu sehen sind. Bei Draßburg ist wohl hinten der Hebel anzusetzen.