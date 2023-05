EM-Starts kein Thema

Viel los im Hause Ochsenhofer, die sich dem Reitsport verschrieben und dort in einige neue Aufgaben gehen. Während Lilli Ochsenhofer in der Kategorie Grandprix U25 startet, ist es bei Oskar Ochsenhofer mittlerweile in der schweren Klasse als Junger Reiter aktiv. Dort müssen auch ihre Top-Pferde „Roi du Soleil MT“ und „Siesta Key“ erst so richtig in die Spur finden.

EM wird wohl ausgelassen

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr eher auf Turnieren im Inland sowie auf den Österreichischen Meisterschaften im Herbst. Für erfolgreiche internationale Starts bei Europameisterschaften ist es für die Geschwister und ihre vierbeinigen Sportpartner noch zu früh. Dafür können ihre Nachwuchspferde, die jungen Stuten „Fantastic Queen“, „Santina“ und „Be the one“, Turnierluft schnuppern. Bereits im April war Lilli mit vier Pferden in Gerasdorf bei Wien erfolgreich am Start, während Bruder Oskar aktuell am Gymnasium in Oberschützen im Maturastress ist. Im Sommer sind dann einige Starts geplant, auch um für die weitere Saison dann optimal in Form zu bleiben.