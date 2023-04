Kohfidisch´s Team nach der Winterpause top in Form

Die Südburgenländischen Vertreter waren mit ihrer Leistung beim Jubiläumsturnier im Reitstall Auhof in Neufeld zufrieden. Die Vertreter vom Reithof Leitenwald in Kohfidisch traten somit die Heimreise des Saisonauftaktes mit Erfolgen an.

Zu Beginn des Turniers startete Fabienne Imrek mit ihrer Zuchtstute der Familie Kainz-Lendl, „Baby Blue MKL“ in der Dressur-Klasse A (R1), sie sicherte sich dabei den sechsten Platz. Einen Rang hinter ihr platzierte sich Vereinskollegin Anna Maikisch mit „D´Artangnan AM“. In ihrem ersten gemeinsamen Antreten reichte es nebenbei auch noch in ihrer ersten L-Dressur ebenfalls für Rang sieben und somit eine positive Bewerbung.

Am Nachmittag kam die große Stunde von Marie-Sophie Halper. Sie ging mit ihren Alkyono MSH heuer zum ersten Mal an den Start. In der Stilspringprüfung 60 Zentimeter (R1) reichte es nur knapp nicht zum Sieg, über Platz zwei waren Halper und ihr Pferd aber überglücklich. Nicht ganz nach Wunsch lief es hingegen für Halper und Imrek in der Standardspringprüfung 80 Zentimeter (R1). Sie blieben beide zwar fehlerfrei, benötigten dafür jedoch zu viel Zeit. Damit mussten ihre Pferde in dieser Wertung ohne Schleife in den Stall.