Ochsenhofer ritt auf Platz zwei

Auf der Anlage des RC Auhof in Fernitz fand die heurige BLMM Dressur statt. Das Burgenland stellte mit Sarah Ochsenhofer (Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach), Lilli Ochsenhofer (Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf) Bernhard Kummer (Podersdorfer Sportverein) und Beatrice Wetschka (LRFV Althof Frauenkirchen) ein Team.

Die Teilnehmer aus dem Burgenland waren topmotiviert. Alle Pferde (Give me five, Fantastic Queen, Asanamur und Daystar) waren erstmals im hochkarätigen Bewerb am Start. Sie zeigten mit ihren Reitern ansprechende Leistungen. In einem stark besetzten Starterfeld von acht Teams belegten die Burgenländer letztendlich den sechsten Platz.

Die Bad Tatzmannsdorferin Lilli Ochsenhofer belegte mit Bewerb „St. Georg“ mit ihrem zweiten Pferd „Siesta Key“ mit 68,6 Prozent den zweiten Platz.

Alle Ergebnisse