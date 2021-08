In Cremona (Italien) fanden sich die Westernreiter der Disziplin Reining aus ganz Europa ein. Das italienische Derby war mit einem Preisgeld von 120.000 Dollar dotiert. Mit dabei war auch Marie Günser vom Reitverein Geschriebenstein Rechnitz. Sie ging mit ihrem sechsjährigen Wallach Chicago Lena an den Start. Bei über 100 Startern erreichte sie mit dem zwölften Platz das Finale „Level 1“ der NonPros. Dort steigerten sich beide abermals und holten sich den tollen elften Platz.

Wolfauer mit ihren Pferden in guter Form

Zur gleichen Zeit fanden im südsteirischen Eibiswald internationale und nationale Distanzbewerbe statt. Beim internationalen Distanzritt über 120 Kilometer ging Fabian Gradwohl vom Reitclub Endurance Burgenland aus Wolfau mit dem Pferd Anuar AB an den Start. Trotz eines gerissenes Steigbügels und verlorenen Eisens ließ sich der junge Reiter nicht aus der Ruhe bringen. Er beendete den Ritt mit dem WM-Hengst von Pisa auf dem zweiten Platz.

Seine Klubkollegin Steffi Kunz war mit ihrem Nachwuchspferd Shah Haaleh AB über 80 Kilometer am Start. Die Südburgenländerin setzte sich bereits nach den ersten 40 Kilometern vom 13-köpfigen Starterfeld ab. Mit einer starken letzten Runde, die sie mit 20,5 km/h bewältigte, sicherte sie sich mit ihrem Pferd den Sieg. Aber auch der zweite Rang ging an eine Reiterin vom Klub in Wolfau: Sandra Wadsack landete mit Pizarro knapp hinter ihr.

Das erfolgreiche Wochenende aus südburgenländischer Sicht beendete Marlene Schober vom Reitverein Epona Ludus (Litzelsdorf) mit Pferd Kuhaylan Zaid mit dem Bewerb über 40 Kilometer in der Leistungsklasse I. Trotz sehr schwüler Temperaturen, die teils auch heftige Gewitter mit sich zogen, war das vom RC Sytria veranstaltete Turnier richtig gut organisiert.