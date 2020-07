Beim Dressurturnier in Baden holten sich die burgenländischen Teilnehmer neben einigen Spitzenplätzen auch Siege. Sonja Grossauer vom „horse-events riding team“ Rudersdorf etwa, gewann auf „Rhaposria“ den Grand Prix. Einen Tag zuvor holte das Duo „Intermediaire II“ den zweiten Platz. Dem nicht genug, war auch die Stegersbacherin Sarah Ochsenhofer erfolgreich. Sie gewann die Prüfung L3 für Teilnehmer mit R2 und höher.

Posch ritt mit ihrem Pferd auf das Stockerl

In Unterpetersdorf wurden zudem am Wochenende die Burgenländischen Dressurmeisterschaften der Ländlichen Reiter ausgetragen. Auch hier waren Sportler aus dem Südburgenland erfolgreich. Veronika Posch vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf holte sich in der Pony-Meisterschaft auf „Mary Poppins“ mit Noten von 6,2 und 6,8 den Meistertitel. Bei den Junioren siegte ihre Vereinskollegin Alena Jurasics auf „Filou“ mit Noten von 7,0 und 6,3. In der Allgemeinen Klasse holte sich Katrin Kopfer (Bad Tatzmannsdorf) mit „Calvados“ die Meisterschärpe, nachdem sie in der Klasse LM beide Teilbewerbe mit den Noten 7,0 und 6,8 gewann. Rang zwei ging an Marina Scherz vom Zucht- und Ausbildungsstall Winter (Rudersdorf) auf „Day ‚N‘ Night‘ mit den Wertungen von 6,7 und 6,5. Bronze holte sich Anna Maria Schneider vom Reitcirkel Südburgenland (6,3 und 6,3). Sie startete mit „O´Bajan Grando“. In den offenen Prüfungen der Klasse LM blieb die Laura Fraiß zweimal erfolgreich. Alina Raml (Bad Tatzmannsdorf) wurde auf „Alina“ Dritte.