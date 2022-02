Seit 47 Jahre im Reitsport aktiv

Der Riedlingsdorfer ist bereits seit 1. Jänner 1975 Mitglied des Reit- und Fahrzirkels Pinkatal in Riedlingsdorf.

Seit 1986 ist er zudem Referent für Wander- und Orientierungsreiten und somit ältestes Mitglied im Burgenländischen Pferdesportverband. Für diese Leistungen bekam Heinz Rieger vom Land Burgenland das Verdienstkreuz verliehen.

Den ersten Orientierungs- und Wanderritt veranstaltete er zu Pfingsten 1991. 20 Jahre danach organisierte er 2011 in Güssing einen Jubiläums-Sternritt. Auch Österreichische Meisterschaften im Orientierungsreiten, darunter 2015 am Georgshof in Podersdorf, brachte er ins Burgenland und organisierte diesen federführend.

Persönlich absolvierte der Jubilar eine Ausbildung bis zur Lizenz und zum Wanderreitführer sowie als Richter und Geländebauer für die Sparte Orientierungsreiten. Seminare zum Thema „Wander- und Orientierungsreiten“ werden ebenso von ihm veranstaltet. Der Burgenländische Verband gratulierte dementsprechend.