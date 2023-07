Die Weltspitze vor Augen

Rund 1200 Teilnehmer aus 25 Nationen fanden sich in Colorado Springs in Amerika zur Weltmeisterschaft im Rope Skipping ein. Darunter mit Lena Ertler und Pia Mercsanics auch zwei Sportlerinnen aus dem Leistungszentrum in Oberwart. Ein richtig tolles Erlebnis, auch wenn man sich sportlich ein kleines bisschen mehr erwartet hatte.

So wollte man durchaus mit der Weltspitze mitkämpfen, aber die äußeren Bedingungen waren nicht wirklich einfach. „Unsere Erwartungen waren groß, wurden jedoch durch das ungewohnte Klima und die besondere Höhenlage gedämpft“, erzählten die beiden Mädchen, während Lena Ertler konkreter wurde: „Das Atmen fiel uns sehr schwer und wir waren auch schnell erschöpft.“

Gerne hätte man ergebnistechnisch noch weiter vorne mitgekämpft, aber mit dem 14. Platz von Lena Ertler und Rang 20 durch Pia Mercsanics konnte man durchaus zufrieden sein. Wirklich viel fehlte auf ein Top-Ten-Ergebnis nicht.

Kein Top-Ten-Ergebnis

So konnte auch der Präsident des Rope Skipping Landesverbandes, Johann Decker, ein durchwegs positives Resümee ziehen. Es war ein Erlebnis für die beiden jungen Sportlerinnen, die in ihrer Karriere noch sehr viel erreichen können. „Leider wurde das Ziel mit einem Top-Ten-Platz nicht ganz erreicht, aber so eine Weltmeisterschaft ist für alle Sportler ein echtes Highlight.“