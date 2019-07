Die Erfolgsserie geht weiter: Verena Eberhardt startete beim Rennen auf der Bahn in Prag. Dort erzielte sie beim Omnium den dritten Platz. „Es lief ganz gut, leider waren die Konkurrenten noch ein wenig schneller. Ich habe das Beste daraus gemacht“, resümierte die junge Südburgenländerin.

Imrek und Trummer sicherten sich Silber

Währenddessen gab es auch für ihre Kollegen im Südburgenland große Erfolge. In der Ökoregion Kaindorf (Steiermark) wurde erstmals eine Österreichische Meisterschaft in Zweier- und Viererteams über die Renndistanz von 24 Stunden auf der Straße durchgeführt. Sieger war jenes Team, das auf einem rund 18 Kilometer langen Rundkurs mit bis zu 180 Höhenmetern die weiteste Entfernung herrunter spulte. Im Rennen selbst befand sich immer nur ein Teammitglied.

Vom RSC ARBÖ Südburgenland gingen bei der Zweier Team-ÖM Dominik Imrek mit Mario Trummer (RLM Mittelburgenland) und Fabian Gruber mit Ymen van der Meij (RSC ARBÖ Südburgenland) im zweiten Team an den Start. Schon nach einigen Runden zeichnete sich ein spannendes Rennen ab.

Zwischenzeitig in der Nacht konnten sich die beiden Teams bis auf wenige Minuten an die favorisierten Sportler vom Kohl Racing Team (Rene Mayer und Markus Fyerer) herantasten. Die Entscheidung fiel in den letzten sechs Stunden. Am Ende siegte nach 24 Stunden das Team Kohl Racing. Dominik Imrek und Mario Trummer errangen in der Österreichischen Meisterschaft mit 805,5 gefahrenen Kilometern den Vizemeistertitel. Fabian Gruber und Ymen van der Meij sicherten sich mit 733,9 Kilometer Rang drei. Weiters war der Verein mit Krisztian Bodnar auch noch bei der Zwölf-Stunden-Challenge (Platz fünf), Ernst Imrek (Sechs-Stunden-Challenge, Platz 19 bei den Herren 50+) und mit Tatjana Imrek in einem Mixed Team bei dem „24 Stunden Damen 10er-Team“ dabei. Tatjana Imrek sicherte sich dabei mit 716 Kilometern den Sieg in der Wertung.