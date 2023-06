Rückblick 2. Klasse Süd: Saison gipfelte in den Aufstiegsspielen

Foto: Daniel Fenz

Werbung

21 Vereine der 2. Klasse Süd kämpften in der vergangenen Saison um zwei Aufstiegsplätze in die 1. Klasse Süd. Am Ende treten Bad Tatzmannsdorf und Markt Neuhodis und somit der Meister der Gruppe A und der Erste der Gruppe B den Weg nach oben an.

C-Titelträger Burgauberg muss hingegen noch einmal in die 2. Klasse. Der USV blieb in den Aufstiegsspielen auf der Strecke. Diese Matches waren auch das Highlight einer langen Saison – bei der Erstaustragung der Play-offs war die Qualität hoch und das Zuschauerinteresse riesig. In Erinnerung werden vor allem die Duelle zwischen Burgauberg und Bad Tatzmannsdorf beziehungsweise Bad Tatzmannsdorf und Neuhodis bleiben, die insgesamt zwölf Tore und drei Rote Karten bereithielten. Das 2:2 zwischen dem USV und dem SCT gaben sich über 300 zahlende Zuseher, beim 4:4 zwischen Hodis und Bad Tatzmannsdorf waren gar über 500 mit von der Partie. Ähnlich hoch war das Interesse auch im letzten Duell zwischen Hodis und Burgauberg – für 2. Klasse-Verhältnisse top. Die große Kehrseite der Medaille war allerdings die Tatsache, dass man als Meister nicht fix aufstieg. Das fiel am Ende Burgauberg zur Last. Aufgrund der Dominanz, die man in der eigenen Klasse ausübte, bitter. Die Cup-Tickets sicherten sich neben den drei Meistern auch die drei Zweiten Redlschlag, Hannersdorf und Ollersdorf. Die abgelaufene Saison war auch die vorerst letzte mit drei Gruppen – wie in der Vorwoche festgelegt wurde, kehren die 2. Klassen ab Sommer zu zwei Gruppen zurück (siehe Seite 65). Ein System, das für eine Vielzahl der Klubs wieder mehr Diversität reinbringt. Vielen Vereine haderten mit den immer gleichen Gegnern – jetzt gibt es zumindest die teilweise Rückkehr zum Altbewährtem.