Gabor Hart nach langem Anlauf, endlich dabei

Bis dato war es nicht die Saison des Gabor Hart. War der 23-jährige Ungar in den letzten Jahren immer ganz dicht an der Pinkafelder Ersten dran, verlor er diesen Status im Herbst etwas. So kam er zwar immer noch auf einige Einsätze, aber nicht auf so viele wie eigentlich gewohnt.

Eine Luftveränderung stand im Raum, die seit den letzten Tagen fix ist: Hart wechselt zum SC Grafenschachen! Dort trainierte er zuletzt schon mit, musste sich aber noch gedulden, ehe der Pinkafelder Kooperationspartner nun mit Mate Bela einen Ersatz gefunden hatte.

Die Tür zum SCG war so endgültig auf und alle Seiten verständigten sich auf einen Transfer. „Gabor ist ein Fußballer, der in der Landesliga schon einige Erfolge feiern durfte“, erklärte Grafenschachens Sektionsleiter Gerald Ringhofer und schoss nach: „Er passt bei uns sehr, sehr gut rein und hat auch spielerisch sehr viel zu bieten.“

Beim SCG sei man nach den Transfers von Fabio Pimperl, Julian Grandits und eben Hart kadertechnisch fertig.