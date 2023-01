Mit neuen Spielern in bessere Zeiten

Werbung

Als einziger 2. Klasse-Klub nahm der SC Mariasdorf zuletzt am Traditionsturnier des SV Neuberg teil. Trotz dreier Pleiten schlug sich der SCM passabel.

Vor allem gegen die starke Akademie hielt man lange gut mit. Beim Winter-Klassiker schaute man auch den beiden Testspielern Gabor Farkas und Attila Farkas – nicht verbrüdert – auf die Beine, die im Anschluss gleich verpflichtet wurden, wie Trainer Fritz Kirnbauer gegenüber der BVZ bestätigte.

Mittelfeldspieler Gabor kickte zuletzt in Ungarn, Stürmer Attila beim ASK Stoob. Mit der Unterstützung der beiden will man besser performen als noch im Herbst, wo man nur drei Punkte holte.

Verlassen wird den Verein hingegen Milan Reti nach Redlschlag. Ob Trainer Kirnbauer selbst weitermacht, ließ er zuletzt noch offen. Ein internes Gespräch am Wochenende soll Aufschluss geben.