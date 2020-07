Eine kurze Rückschau sei erlaubt: Am vergangenen Samstag sagte der SC Pinkafeld sein in Neuberg geplantes Testspiel kurzfristig ab. In weiterer Folge veröffentlichte der Traditionsverein via eigener Facebook-Seite den Verdacht eines möglichen Corona-Falles im näheren Betreuerkreis. Schnell wurden die zuständigen Behörden kontaktiert und am Montag hatte man dann Gewissheit, dass sich eine Person mit dem Virus infizierte. Mit dem „Contact Tracing“, der Kontaktverfolgung, befinden sich mittlerweile zwei weitere Personen in häuslicher Quarantäne. Noch am Montag folgten sieben weitere Testungen der SCP-Spieler, die allesamt negativ verliefen. „Derzeit befinden sich drei Leute in Quarantäne, wobei auch ein Spieler mit dabei ist“, gab Obmann Mario Windhofer am Montag Auskunft über den Ist-Stand und ergänzte: „Wir reagierten sehr schnell und können nun in halbwegs geordneten Bahnen weitermachen.“

Der Vorbereitung steht nämlich fast nichts im Wege. „Die Mannschaft hatte keinen wirklichen Kontakt und zudem war die betroffene Person am Freitag auch nicht in der Kabine. Das ist auch der große Unterschied zu etwa Klingenbach. Längerer Kontakt als zehn Minuten und dazu nicht im Freien, wäre problematisch gewesen. Das war bei uns nicht der Fall. So kann man es nicht vergleichen.“

Den Spielern wird es derweil freigestellt, ob sie trainieren wollen. Seit Dienstag läuft die Vorbereitung wieder regulär, samstags wird gegen Olbendorf geprobt. Windhofer: „Es wird aber jetzt vermehrte Vorsichtsmaßnahmen geben und dazu befolgen wir die Anweisungen der zuständigen Behörden. Wir gehen das Ganze professionell an.“