Der SC Pinkafeld ist zurück in der Spur. Dabei konnte die Elf von Florian Hotwagner den 2:1-Heimsieg über Güssing nun auch beim Aufsteiger aus Oberpetersdorf bestätigen. Im Stile einer Spitzenmannschaft holte man sich die drei Punkte ab, glänzte dabei vor allem nach dem 1:0 bis zur Pause, um es dann souverän mit einem 2:0 über die Bühne zu bringen. „Wir haben zu Null gespielt und dazu auch die nächsten drei Zähler geholt. Das passte schon“, so Coach Hotwagner, der ergänzte: „Nach dem 1:0 war es sehr, sehr gut, auch weil wir das Zentrum super bespielten.“

Die Tabelle liest sich aus SCP-Sicht mittlerweile wieder deutlich angenehmer, denn den Nachbarn aus Oberwart hat man mittlerweile überholt und nur Kohfidisch steht der Südkrone mit einem Punkt mehr derzeit noch im Weg. „Dabei jammern wir doch immer“, schmunzelte Hotwagner und schoss nach: „Wir waren in den letzten Wochen nicht immer ganz so zufrieden, aber wir stehen dann auch nicht so schlecht da.“

Und das Restprogramm könnte noch interessant für Dominik Luif und Kollegen werden, denn in den letzten vier Begegnungen warten drei Heimspiele. „Das sind alles Schnittpartien, deshalb war der Sieg in Oberpetersdorf auch so wichtig“, so der Coach zu den Duellen mit St. Margarethen, in Bad Sauerbrunn, Oberwart und Markt Allhau. „Klar ist, dass gegen keinen Gegner ein paar Prozent weniger reichen werden.“