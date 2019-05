Schwer erkämpfte sich der SC Pinkafeld den Auswärtserfolg in Stegersbach. Von Beginn weg hatte man nur wenig Zugriff auf die Begegnung und zudem waren die Hausherren auch einfach richtig stark unterwegs. Dennoch wendeten Anze Kosnik und Christoph Saurer spät das Geschehen und die Freude über den zweiten Sieg in Folge war groß. Lange währte diese aber nicht, denn kurz nach Spielschluss sickerte durch, dass Michael Oberrisser nicht im BFV-Online-Spielbericht aufschien und so nicht eingewechselt werden hätte dürfen. Statt seiner war nämlich Thomas Reisenhofer notiert, der nicht im Kader mit dabei war. Ein Fehler, der dem Traditionsverein nun drei Punkte kosten könnte.

„Wer arbeitet, macht eben auch Fehler“

„Leider bemerkte das keiner. Jetzt müssen wir abwarten, aber wir gehen eigentlich schon von einem 0:3 aus“, sagte der Sportliche Leiter Alex Diridl und Trainer Florian Hotwagner ergänzte: „Ich habe es auch übersehen. Fehler passieren ganz einfach und während des Spiels war ich eher auf das Geschehen fokussiert. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber natürlich würde es uns schmerzen. Vor allem auch, weil wir das eindeutig beste Torverhältnis haben und dennoch bei Punktegleichheit immer zurückgereiht werden würden. Die Enttäuschung ist groß, aber unser Obmann Karl Hirt hatte schon Recht, als er sagte, dass ‚nur wer arbeitet, auch Fehler macht‘.“

Beim SV Stegersbach war man über diesen Vorfall nicht wirklich erfreut. So meinte Sektionsleiter Helmut Siderits: „Ein 2:2 wäre uns lieber gewesen, auch weil von dieser ganzen Szenerie keiner etwas hat.“ Nicht dazu äußern wollte sich derweil Stegersbach-Trainer Sandor Homonnai, der der BVZ erklärte: „Es ist schon ein bisschen ungut, aber ich konzentriere mich nur aufs Sportliche. Dort boten wir Pinkafeld Paroli.“

Entscheidung fällt am morgigen Donnerstag

Entschieden wird die ganze Sachlage am morgigen Donnerstag bei der STRUMA-Sitzung. Dabei werden alle Parteien sowie Schieds- und Linienrichter vorgeladen, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. „Wir müssen diesen Fall genau recherchieren und werden dann auch am Donnerstag eine Entscheidung treffen. Es gab schon ähnliche Fälle, wobei eine Prognose schwierig bleibt. Klar ist, dass der Fehler bei Pinkafeld liegt. Es ist aber natürlich eine blöde Geschichte“, sagte BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt am Montagvormittag zur BVZ.