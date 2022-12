Eine Maschine namens Korherr

Werbung

Ein kurzer Antritt, Kopf nach oben, Abschluss, Tor! Im Herbst bei Spielen des SC Pinkafeld oft gesehen. Der Kicker dahinter? David Korherr! Der 20-jährige Steirer wechselte im Sommer aus Greinbach über die Landesgrenzen und spielte sich schnell in die Herzen der SCP-Fans. „Glücksgriff“, sagt Assistent Benjamin Posch, mit „super Charakter ausgestattet“ pflichtet Cheftrainer Christoph Monschein bei. 14 Liga-Volltreffer später ist der HTL Pinkafeld-Absolvent, der jetzt als Technischer Planer arbeitet, in der höchsten Amateurliga des Landes voll angekommen. „Wir wussten, dass er extreme Qualität besitzt, aber dass er diese mit solch einer Wucht entfalten kann, damit haben wir nicht gerechnet“, erklärt Benni Posch weiter und abermals stimmt Coach Monschein zu: „Natürlich schießt er die Tore nicht alleine, aber er hat den gewissen Torinstinkt, den man nicht trainieren kann. Er arbeitet immer 90 Minuten für das Team, weiß aber auch, wo man als Stürmer dann stehen muss.“

Einfach fiel dem 20-Jährigen der Wechsel ins Südburgenland nicht. Zumindest für kurze Zeit. Sein Greinbacher Stammverein wurde im Sommer nämlich Unterliga Ost-Meister, sportlich reizte ihn die Oberliga, die Burgenlandliga dann aber noch mehr. „Es war eine schwere Entscheidung, aber im Nachhinein hätte ich keine bessere treffen können“, meint der Stürmer und fügt an: „Ich bin schnell und gut in der Mannschaft aufgenommen worden und die Eingewöhnung fiel mir sehr einfach.“ Nachsatz: „Ich habe mich von Tag eins an wohl gefühlt. Der Verein ist familiär geführt, es gibt viele junge Spieler und es ist eben auch ein echter Traditionsklub.“

Bei eben diesem ist Korherr nicht nur voll integriert, sondern mittlerweile gar schon Sinnbild für Fleiß und Demut. „David ist extrem ehrgeizig“, so Posch, der anfügt: „Sein größtes Plus ist sein Charakter. Er ist ein akribischer Arbeiter.“ Kein Training verpasste er im Herbst und das machte sich sofort bezahlt. „Sicher gibt es in einigen Bereichen noch Entwicklungspotenzial, aber er ist erst 20 Jahre jung und auch eine super Einstellung zum Sport“, erklärt auch Trainer Monschein, während Assistent Posch etwaige fußballerische Verbesserungen etwas konkretisiert: „Das offensive Eins-gegen-Eins oder auch das Kopfballspiel, aber er hat etwas, was man nicht lernen kann: David steht immer dort, wo es etwas zu ernten gibt.“

Seine persönliche Hinrunde verknüpfe Korherr indes mit der der gesamten Mannschaft: stotternder Start, starker Mittelteil, überragendes Finish: „Ich würde es in zwei Kategorien einordnen“, sagt er zur BVZ und meint weiter: „Nach knapp sechs Runden ging der Knopf auf. Mit den 14 Toren nach 15 Spielen kann man sagen, dass das erste Halbjahr optimal verlief. Jeder Treffer war aber auch immer eine Team- und keine Einzelleistung. Da zählen auch die Trainer hinzu, die mir von Beginn an das Vertrauen schenkten.“

Alleine dieses Zitat bestätigt alles, was man beim SCP über den Steirer denkt: bescheiden, sympathisch, ehrgeizig und dazu noch erfolgreich. „Wir hoffen, dass er uns lange erhalten bleibt“, stellt Assistent Posch augenzwinkernd fest, wohlwissend, dass einige höherklassige Vereine schon ein Auge auf ihn geworfen haben. „Fakt ist, dass ich in der Burgenlandliga und in Pinkafeld den nächsten Schritt in meiner noch jungen Karriere machen will. Darauf, ob der Profibereich dann noch ein Thema wird, will ich mich gar nicht festlegen. Speziell in meinem Alter darf man nichts überstürzen und muss sich seine Schritte ganz genau überlegen.“ Vielleicht reicht es irgendwann noch für ganz oben. Die Anlagen sind da. Davor zählt aber erst einmal nur der SCP. Und auch ein bisschen die Steiermark. „Ich habe dort zwar nie in der Landesliga gekickt, aber ich schaue schon auch einige Spiele. Kämpferisch und spielerisch kann man die Ligen vergleichen.“ Mit dem Unterschied, dass Korherr eben derzeit sportlich durch das rot-goldene Bundesland fegt. Wie eine nicht aufzuhaltende, sympathische, aber auch sehr bescheidene Maschine.