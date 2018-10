Wer es dieser Tage mit dem SC Pinkafeld hält, hat gut lachen: Tabellenplatz zwei, eine absolut positive Vorstellung beim 0:0 in Eltendorf und dazu eine Torsperre von mittlerweile 566 Minuten, die zuletzt stetig anwuchs und nun auch gegen Bad Sauerbrunn, die am Samstag in der ADEG-Meisterfrost-Arena gastieren, anhalten soll. Dann wackelt gar eine Bestmarke, die in der Saison 1973/74 von Helmut „Tiger“ Marth aufgestellt wurde, der 678 Minuten ohne Gegentor blieb. „Das ist natürlich überragend und eigentlich ein Wahnsinn“, schmunzelte der Sportliche Leiter Alex Diridl, der aber nicht nur Bruder Andi im Tor lobte, sondern auch die restliche Elf miteinbezog: „Es wird einfach konsequent von allen verteidigt.“

Den zweiten Platz ordnete Diridl als schöne „Momentaufnahme“ ein, meinte aber auch: „Wir haben jetzt vier schwere Gegner. Wenn wir so weiterpunkten, dann stehen wir zurecht auf Rang zwei.“

Sehr zufrieden mit dem zuletzt Gezeigten war auch Trainer Florian Hotwagner, der den Auftritt in den ersten 45 Minuten in Eltendorf als bis dato „besten“ der Saison einordnete. Warum, das erklärte er der BVZ: „Wir hatten da einfach viele gute Umschaltmomente und es fehlte uns einzig ein eigener Treffer.“

Schwierig wird die Aufgabe nun gegen Bad Sauerbrunn, die Qualität im Kader besitzen. Zudem fehlen mit Lukas Kirnbauer (HAK-Ball), Nico Halwachs, Gabor Hart und Michi Pahr (alle verletzt) wichtige Kicker. „Wenn wir so wie in Eltendorf auftreten, traue ich uns einen Sieg durchaus zu“, so Hotwagner, während Diridl ergänzte: „Sauerbrunn hat vor allem in der Offensive sehr viel Qualität.“ Da wäre ein erneutes Pinkafelder zu Null ein abermaliges Zeichen von Stärke!