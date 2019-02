Es war schon einmal angenehmer auf der Pinkafelder Sportanlage. Am vergangenen Freitagabend hielt der Traditionsverein nämlich seinen letzten Test gegen das steirische Oberliga-Team aus Rohrbach ab. Bei extrem starkem Wind und Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Am Ende erwärmte das Pinkafelder 6:3 ein wenig, wobei man das Ergebnis knapp eine Woche vor dem Start nicht wirklich einzuordnen wusste. „Das Wetter war eine Katastrophe“, so Coach Hotwagner, der ergänzte: „Bei so viel Wind ist es schwierig. Wichtig war, dass wir auf Naturrasen proben konnten und zudem auch mit gutem Gefühl die Vorbereitung beenden.“

Am Freitag geht es nun zum Derby nach Kohfidisch. Mit Respekt, aber auch Selbstbewusstsein. Diesen Status erarbeitete man sich in der Hinrunde, die man auf Platz drei beschloss. Gedanken ans Vorjahr, wo man gar mit 28 Zählern zwei Punkte mehr als noch heuer machte, aber dann im Frühjahr unerklärlicherweise einbrach, gibt es keine. „Im Hinterkopf haben wir das nicht, wobei der Erfahrungswert aus dem Vorjahr vielleicht nicht so unwichtig ist. Die Burschen müssen nun noch härter arbeiten und noch mehr machen“, erklärte der Sportliche Leiter Alex Diridl.

Zwei große Ziele gibt es für 2019: Der BFV-Cup, wo man im Viertelfinale Richtung Pamhagen reist und zudem den Status quo als „bestes“ Südteam aufrechtzuerhalten. Alex Diridl: „Das wäre für den ganzen Verein top und würde unsere Arbeit würdigen. Wir haben eine gute Ausgangsposition und haben es auch von der Qualität her sicher drauf.“

Auch Coach Hotwagner sah das gegenüber der BVZ ähnlich: „Wir wollen vorne dranbleiben und auch gut reinstarten. Ich traue uns auch wieder einen Lauf zu. Wir müssen aber auch beweisen, dass unser Herbst kein Zufall war und unsere Leistung bestätigen.“

Chance Nummer eins gibt es in Kohfidisch, wo links hinten der Schuh drückt: Hannes Gamperl und Stefan Diridl fallen nämlich sehr wahrscheinlich aus. Gegen Rohrbach kickte Nikolasz Nagy, wobei er das wohl zum Auftakt nicht tun wird. Hotwagner: „Es ist eine Position, die offen ist.“