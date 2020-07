Fünf Transfers tätigte der SC Pinkafeld für die kommende Spielzeit 2020/21. Und während zumindest Michi Daum, Peter Schützenhöfer und Neo-Legionär Ernest Grvala ihre fußballerische Klasse im Erwachsenenbereich schon nachwiesen, stehen die weiteren Zugänge für die SCP-Zukunft. Zum einen ist da Nachwuchs-Goalie Maxi Zöttl und zum anderen Noah Fenz. Dieser wechselt aus dem Nachwuchs des SV Stegersbach in Richtung SC Pinkafeld. Warum erklärt er der BVZ: „Stegersbach gab mir die Möglichkeit, mich zu entwickeln, aber Pinkafeld ist im Landessüden ein Top-Verein. Die Funktionäre und Trainer bieten mir vieles, um meine individuelle Entwicklung voranzutreiben.“

Der 16-jährige BSSM Oberschützen-Schüler, der vorrangig im Offensiv-Bereich beheimatet ist, will sich über die Reserve für Höheres empfehlen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam.“

Beim Traditionsverein, der zuletzt in seine Vorbereitung startete und am Samstag, ab 17 Uhr, in Neuberg testet, freute man sich über den Transfer des Talents. Der Sportliche Leiter Alex Diridl dazu: „Noah ist motiviert und passt super zu uns. Natürlich ist es eine Umstellung für ihn und er muss Geduld haben. Wir werden sehen, ob er den Sprung in die Erste schafft.“