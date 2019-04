Das 0:0 in St. Margarethen nahm man beim SC Pinkafeld durchaus positiv auf. Man ließ defensiv wenig(er) zu als noch zuletzt und auch wenn offensiv die letzten Prozentpunkte fehlten, bleibt Platz drei ein mehr als annehmbarer Status quo. Jetzt geht es gegen den SC Ritzing weiter. SCP-Trainer Florian Hotwagner dazu: „Wenn wir unsere Leistung aus St. Margarethen wiederholen und uns offensiv steigern, werden wir den Dreier einfahren.“

Das bleibt das täglich Brot für das Team rund um Kapitän Dominik Luif. Der Feinspitz kommt dann im Frühsommer, wo man am 26. Juni in einem Testspiel auf den schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow trifft, ehe sich dann am 16. Juli, um 18 Uhr, auch der österreichische Rekordmeister Rapid Wien die Ehre gibt. Die Hintergründe zu diesen beiden außergewöhnlichen Testspielen erzählte der Sportliche Leiter Alex Diridl: „Rapid testet immer mal wieder gegen unterklassige Gegner und da hatten wir jetzt das Glück. Celtic ist indes auf Trainingslager in Stegersbach und suchte nach einem Gegner in unserer Leistungsklasse. Schon ein Spiel wäre Wahnsinn gewesen, jetzt ist es ein Traum.“

Noch nicht daran denken wollte indes der Coach: „Das wird für uns alle eine coole Erfahrung. Noch haben wir aber im BFV-Cup und der Meisterschaft einige Ziele vor uns.“ Nähere Infos zu Ticketpreisen und weiteren Schmankerln gibt es auf der Pinkafelder Homepage oder auf der Facebookseite des SCP.