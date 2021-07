Wie viel Pech kann man haben? Antwort in Wiesfleck: Ja! Denn nach Thorsten Kirnbauer (Knöchelbruch, Anfang Juni) verletzte sich nun auch Christian Plank schwer. Der erst kürzlich als Neuzugang präsentierte Führungsspieler, zog sich im Test gegen Grafenschachen (2:1-Achtungserfolg) einen Achillessehnenriss zu. Fast zeitgleich mit Italiens Außenverteidiger und Laufmaschine Leonardo Spinazzola, dem im EM-Viertelfinale gegen Belgien das gleiche Schicksal ereilte. Beide wurden bereits operiert.

„Christian hat bisher absolut überzeugt, ist laufstark, zieht die Mannschaft voll mit, ist auch in der Kabine unverzichtbar. Ihn zu ersetzen geht fast nicht!“ SCW-Trainer Toni Dorner

Gemeinsamkeiten mit den ganz Großen des Fußballs teilt man bekanntlich gerne, die jedoch sicher nicht. Plank fällt lange aus. „Der Herbst ist fix gelaufen“, fürchtet SCW-Trainer Toni Dorner. Der im Namen des Vereins die besten Besserungswünsche an seinen Kumpel richtet und freilich geknickt ist: „Christian hat bisher absolut überzeugt, ist laufstark, zieht die Mannschaft voll mit, ist auch in der Kabine unverzichtbar. Ihn zu ersetzen geht fast nicht!“

Probieren will man´s trotzdem: Aufgrund der beiden Ausfälle, beide in der Mittelfeldzentrale, „werden wir versuchen, noch jemanden zu holen“. „Wir schauen am einheimischen und am Legionärsmarkt. Ich hoffe, wir werden fündig.“ Zeit bleibt noch genau eine Woche – nächsten Donnerstag, am 15. Juli, um 24 Uhr endet nämlich die Transferzeit.

Zu Plank: Droht ob seiner 36 Jahre gar ein Karriereende? Dorner: „Ich denke, er möchte so nicht aufhören, ist ein total ehrgeiziger Typ. Aber fix kann man jetzt noch nichts sagen. Es wird sich zeigen, wie der Heilungsprozess verläuft, wie es für ihn in Zukunft am besten ist.“