Kegel-Damen sehen „Luft nach oben“

DAMEN Nach der Sommerpause startete der DKV Schlaining am Wochenende in die neue Superliga-Meisterschaft. Martina Vegerbauer und ihre Teamkolleginnen empfingen den SK GÖC. Mit neuen Gesichtern und schwereren Gegnerinnen mussten die Süd-Frauen an ihr Limit gehen.

Im ersten Durchgang eröffnete Martina Vegerbauer die Punktejagd und schaffte das auch mit starken 557 Kegeln, damit krönte sie sich zur Tagesbesten. Bis zum Schluss sollte sich dann noch ein wahrer Krimi entwickeln.

Es war ein enorm wichtiger Auftakt in die neue Saison.“

Martina Vegerbauer, DKV Schlaining

Es war dann Obfrau Teodora Marth zu verdanken, die den ersten wichtigen Punkt mit 527 Kegeln holte. Iren Nemes ließ ihrer Gegnerin ebenfalls keine Chance und siegte mit 539. So hatten die Schlainingerinnen dann beim 5:3 das bessere Ende für sich.

„Es war ein enorm wichtiger Auftakt in die neue Saison. Es besteht noch viel Luft nach oben, aber wir werden bei jeder Partie tapfer weiterkämpfen“, sagte Vegerbauer. Nun muss das Team zum schweren Auswärtsspiel nach Neunkirchen. Auch die nächsten Gegner gewannen ihr Auftaktspiel und so ist Spannung sicher garantiert.

HERREN Der SKV Schlaining stieg in der vergangenen Saison wieder in die Superliga auf. Im ersten Spiel lief es gegen den KSV Wien aber noch nicht nach Plan, denn das Team verlor mit 2:6. Bester Spieler auf Schlaininger Seite war Stefan Baumgartner mit 640 Kegel. „Am kommenden Wochenende treffen wir im Derby auf Kleinwarasdorf. Sicher ein schwerer Gegner, da es für beide Mannschaften im Oberpullendorfer Bezirk die Heimbahnen sind“, so Peter Treiber vom SKV Schlaining.