NMS EISENSTADT - NMS MARKT ALLHAU 5:2. Die Südburgenländer mit Trainer Christian Kirnbauer traten im Hinspiel aufgrund von Regen auf dem BFV-Kunstrasenplatz in Eisenstadt an. Die Heimischen übernahmen von Beginn an das Kommando und gingen bereits in der zweiten Minute in Führung. Der Torschütze stand eigentlich im Abseits, profitierte aber vom abgefälschten Ball des Allhauer Verteidigers. In Minute 14 sorgte dann Alexandru Liuba für den überraschenden Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wurden die Eisenstädter immer stärker, erhöhten den Druck und zogen auf 4:1 davon. Daraufhin reagierte Trainer Kirnbauer und tauschte den Torhüter.

Der eigentliche Einser-Goalie, Bernhard Marth, wurde kurze Zeit später als Stürmer eingewechselt und erzielte prompt den Anschlusstreffer zum 2:4. Nach einer kurzen Drangperiode gelang kein weiterer Treffer, Eisenstadt traf hingegen und ging als Sieger vom Platz. Das Rückspiel findet heute, Mittwoch, ab 10.30 Uhr in der Z-Immobilien Arena in Markt Allhau statt. „Meine Mannschaft spielte in der ersten Hälfte gut mit, doch nach dem Seitenwechsel erhöhten die Eisenstädter den Druck. Der befürchtete Einbruch unsererseits blieb aber aus“, sagte Kirnbauer. Seine Elf stemmte sich mit viel Einsatz und Leidenschaft entgegen. „Wir lieferten der wohl besten Schülerliga-Mannschaft des Burgenlandes einen tollen Fight.“

Aufstellung der NMS Markt

Allhau: Marth (60. Jan Ringbauer); Madl, Kinelly, Goger, Leon Ringbauer (54. Böhm); Glatz, Lechner (40. Strobl); Mühl, Schiller, Schaden (58. Luca); Liuba (61. Marth).

Trainer: Christian Kirnbauer.