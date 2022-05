BG/BRG Oberschützen lieferte guten Auftritt fürs Stockerl

Werbung

Sehr viel los war am Dienstagvormittag, als das burgenländische Schülerliga-Landesfinale auf dem Stundenplan stand. Mit dem BG/BRG Oberschützen war auch noch ein südlicher Vertreter im Bewerb, der sich im Spiel um Platz drei mit den Alterskollegen aus Oberpullendorf matchte.

Und dabei auch schnell Fakten schuf, denn der starke Leon Hofer traf schnell zur Führung, ehe der spätere Doppelpacker Felix Kerschbaumer den Deckel draufmachte. Überragend waren nicht nur diese beiden Akteure, auch der weibliche Part – Alina Kerschbaumer – sorgte vor der Abwehr auf der Sechs für Spielkontrolle und Zuckerpässe in die Tiefe.

So hieß es dann 5:0 für die von Marc Kerschbaumer betreute Elf. Noch emotionaler war dann das Finale, wo das Theresianum auf Neusiedl/See traf und gleich fulminant startete, schnell 3:0 führte und später mit 4:0 siegte.

Die Eisenstädter vertreten das Burgenland nun in der letzten Schulwoche im Juni beim großen Bundesfinale. in Salzburg. Wen man sich merken muss? Nico Reismüller, der fußballerisch schon jetzt ganz groß ist. „Danke an den SV Güssing, den BFV und alle, die teilnahmen. Es passte alles“, sagte Schülerliga-Referent Christoph Kienzl.