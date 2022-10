HTL Pinkafeld: Kicker im Vorteil!

Werbung

Die HTL Pinkafeld und Fußball? Das passt zusammen, wie eines der aktuell erfolgreichsten Beispiele zeigt. Der gebürtige Mannersdorfer und heutige Union Berlin-Kapitän, Christopher Trimmel, ist nämlich ein Absolvent der höherklassigen Schule. Und wer weiß, wie sein kickender Weg gerade in jungen Jahren mit der seit diesem Jahr installierten „Fußballklasse“ ausgesehen hätte, wenn es das heutige Angebot schon zu seiner Zeit gegeben hätte.

Junge Kicker haben in der Gebäudetechnik-Abteilung, oder mittlerweile auch „grüne Ausbildung“ genannt, nicht nur für ihr Berufsleben viele Möglichkeiten, sondern werden nebenher auch fußballerisch gefördert. So gibt es wöchentlich zwei Früh-Trainings und auch der weitere Stundenplan wird so gestaltet, dass Übungseinheiten beim Stammverein möglich sind. Aber nicht nur das, wie Professor Thomas Sackl, selbst geprüfter Trainer, erklärt: „Zusätzlich gibt es für Internatsschüler auch die Möglichkeit, bei einem unserer Kooperationspartner mitzutrainieren.“

Auch Abteilungsvorstand Adalbert Schönbacher erklärte stolz: „Unsere Absolventen sind in Zeiten der Energiekrise am Arbeitsmarkt begehrt und da freut es uns, wenn wir ihnen noch ein Zusatzangebot bieten können.“ Das Sekretariat nimmt Anmeldungen gerne entgegen. Weitere Fragen können zudem gestellt werden an: thomas.sackl@htlpinkafeld.at thomas.pickl@htlpinkafeld.at