Grafenschachen: Rapid als Belohnung

Im Rahmen seiner Vorbereitung absolvierte der SK Rapid Wien ein Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf. Dabei stand auf der Sportanlage in Grafenschachen ein Testspiel gegen den ukrainischen Erstliga-Aufsteiger Polissya Zhytomyr auf dem Plan. Das Testspiel schloss an die Geschichte des SC Grafenschachen an. Als die Sportanlage vor fast fünf Jahrzehnten eröffnet wurde, fand ein Spiel des damaligen Bundesligavereins GAK statt.

Spieler nahmen sich viel Zeit für ihre treuen Fans

Das Spiel selbst endete mit dem 1:1-Unentschieden. „Für uns war es eine Belohnung für die Arbeit in den letzten Monaten, die wir beim Kabinenumbau leisteten“, erzählte Sektionsleiter Gerald Ringhofer.

Mitten im Geschehen befand sich auch ein Südburgenländer in den Reihen von Rapid. Der Oberwarter Daniel Seper fungiert als Co-Trainer beim Bundesligisten. Sein Team war mit dem insgesamt einwöchigen Aufenthalt im Südburgenland rundum zufrieden. „Wir kommen seit vier Jahren regelmäßig hierher. Im AVITA und auf den Plätzen passt einfach alles, wir sind sehr zufrieden“, sagte Seper. Als gebürtiger Oberwarter kennt er die Gegend, „es ist immer wieder schön, wenn ich heimkommen und hier mit Rapid auf Trainingslager sein darf. Wir nutzten die Zeit auch, um zu regenerieren“, so Seper. Pflichtspielstart für seine Rapidler ist am 23. Juli im ÖFB-Cup.

Der gebürtige Oberwarter, Co-Trainer Daniel Seper (l.) und seine Rapid-Kollegen ließen sich auch eine Golf-Runde nicht nehmen. Sie hatten reichlich Spaß daran. Foto: Reiters

Co-Trainer Daniel Seper. Foto: Red Ring Shots