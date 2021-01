Eigentlich wollte die Sulzerin ihr Comeback im Weltcup früher feiern und schon im Dezember auf die Weltcup-Pisten zurückkehren, aber eine Ellbogenverletzung verhindert dies. Ein Sturz bei einer Trainingseinheit am Kreuzbergpass in Südtirol brachten der Olympiasiegerin von 2014 eine Ellbogenluxation sowie einen Bändereinriss im linken Arm. So musste die eigentlich geplante Rückkehr nach hinten verschoben werden. Bis jetzt, denn weil die Heilung gut verläuft, steht einem Antreten am 9. Jänner im schweizerischen Scuol nur mehr wenig im Wege.

Aktuell erholte sich die Ausnahme-Athletin noch, auch um Kraft für den Weltcup-Alltag zu sammeln. Dann geht es los. „Die Verletzung ist gut ausgeheilt und sie konnte schon Trainings absolvieren. Für sie beginnt das Vorhaben ‚Olympia 2022‘ nun eben ein paar Rennen später“, so ÖSV-Medienbetreuer Karl Heinz Wieser.