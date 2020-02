Der Alltag hatte den Mühlgrabener Snowboarder Sebastian Jud zuletzt wieder. Noch am Montag absolvierte er zwei Prüfungen für sein MBA-Studium, ehe danach wieder der Sport an erste Stelle rückte. Am Samstag stehen nämlich zwei Europacup-Rennen in Grasgehren (Deutschland) auf der Agenda des Südburgenländers.

„Ich habe die Strecke schon online gesehen und sie schaut ehrlich gesagt nicht so gut aus. Es gibt nicht viel Schnee“, erzählte er und ergänzte: „Das wird eine enge Kiste, denn die Strecke ist ziemlich kurz. In 35 oder 40 Sekunden ist es kaum möglich, einen Konkurrenten zu überholen.“ Er freute sich dennoch auf die Bewerbe, da der Europacup stark besetzt sein wird. „Alle Nationen und ihre Fahrer werden diesen für das Training für den Weltcup nützen. Daher bin ich schon sehr gespannt darauf.“

Aktuell sind noch beide Rennen im FIS-Terminkalender eingetragen. Bis zum Wochenende könnte sich das aber auch noch ändern. Es hängt eben auch vom Wetter ab. „Vielleicht wird auch nur ein EC-Rennen ausgetragen, da es eben wenig Schnee gibt“, so Jud zur BVZ.