Dort befand sich das gesamte Snowboard-Team des Österreichischer Skiverbands, wo dann „auch die Alpin-Snowboarder dabei waren“, wie er berichtete. Die Freude war bei quasi allen ersichtlich, denn wieder auf Schnee stehen und trainieren zu können, tat gut. „Es kehrte sozusagen ein Stück Normalität ein und gab auch super Bedingungen für Ende Mai und Anfang Juni. Die Piste und das Training liefen perfekt für mich und meine Kollegen ab.“ Nun freut sich Sebastian Jud schon auf das nächste Schneetraining. Wenn alles klappt, dann dürfte am Wochenende bereits das Kitzsteinhorn auf ihn warten. Auch wenn er zuletzt mit kleineren „Wehwehchen“ kämpfte, „ich habe mich mit heißem Wasser am Oberschenkel verbrannt und musste kurz ins Krankenhaus. Das hat natürlich beim Snowboarden wehgetan.“ Trotzdem ist er top motiviert, „es läuft alles in die richtige Richtung.“