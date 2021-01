SNOWBOARD Die Sulzerin Julia Dujmovits trainiert aktuell auf der Reiteralm, auch um für ihr erstmaliges Antreten nach langer Pause für das Weltcuprennen am Samstag in Scuol (Schweiz) gerüstet zu sein. „Das Training verläuft perfekt, sie ist wieder angekommen“, erklärt ÖSV-Pressesprecher Karlheinz Wieser. In der Qualifikation ist sie auf Platz 30 gesetzt, daher lautet das Ziel, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. „Sie ist schon sehr gespannt, die Trainingszeiten sind in Ordnung.“ Nachdem die Olympiassiegerin von 2014 zwei Jahre lang kein Rennen mehr fuhr, geht es jetzt darum, ein gutes Rennen abzuliefern. Die Platzierung bleibt dann abzuwarten.

SNOWBOARDCROSS Die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr verbrachte der Mühlgrabener Sebastian Jud im Südburgenland. Das nächste Trainingslager mit dem Nationalkader des ÖSV-Teams findet am Wochenende statt. Jud brennt schon auf das erste Weltcuprennen Mitte Jänner in der Schweiz (Crans Montana).