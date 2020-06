Die aktuelle Lage in Österreich macht ein Schneetraining derzeit auch für den Mühlgrabener Sebastian Jud zunichte. „Zum aktuellen Zeitpunkt macht es keinen Sinn mehr, in Österreich auf den Bergen zu trainieren“, erzählt Jud über die derzeit nicht wirklich günstige Schneelage in Österreich. Für ihn ist das aber nicht so schlimm. So kann er sich vermehrt seiner Konditionsarbeit widmen. Die letzte Trainingswoche verlief sehr gut: „Ich mache gute Fortschritte und fühle mich fit. In dieser Form kann es weitergehen.“

Das Snowboard-Ass nutzt die freie Zeit aber nicht nur, um seine Fitness aufzubessern, sondern bastelt auch weiter an der Zeit nach der Sportkarriere. Mittlerweile befindet er sich nämlich schon im zweiten Semester für den „Master in Business Administration and Sports“ an der FH in Eisenstadt.